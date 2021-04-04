Колыванов готов вновь возглавить «Уфу»

Экс-наставник «Уфы» Игорь Колыванов заявил о том, что готов вернуться в клуб из Башкортостана, передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, 3 апреля с поста наставника «Уфы» ушел Рашид Рахимов.

«Хотел бы я вернуться? Сколько примеров, когда люди приходили, работали, побеждали и успешно работали. Если посчитают нужным переговорить со мной, отказываться не буду», — сказал специалист.

Рахимов возглавил «Уфу» в октябре прошлого года, сменив на этом посту Вадима Евсеева.

Башкирский коллектив занимает предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), отставая от зоны стыковых матчей на три очка за шесть туров до конца сезона.

Колыванов тренировал «Уфу» с 2012 по 2015 год. В сезоне-2013/14 он вывел команду в РПЛ, обыграв в стыковых матчах томскую «Томь». Также специалист возглавлял московское «Торпедо», армянский «Арарат» и сборные России различных возрастов.

Ранее сообщалось о том, что «Уфа» приняла отставку Рахимова.