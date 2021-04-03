«Ахмат» уничтожил «Краснодар» в матче 24-го тура РПЛ

В очередном матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненский «Ахмат» разгромил «Краснодар».

Встреча прошла в Краснодаре на одноименном стадионе в присутствии 10 354 зрителей и завершилась крупной победой гостей со счетом 5:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Евгений Харин, Андрей Семенов и Бернард Бериша, оформивший дубль. Еще один мяч в свои ворота забил Алексей Ионов.

После этого успеха подопечные Андрея Талалаева набрали 32 очка и закрепились на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.



Команда Мурада Мусаева с 34 баллами располагается на десятой позиции.

Отметим, что этот поединок стал первым для российского вратаря Матвея Сафонова в 2021 году.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что капитан московского «Спартака» Георгий Джикия анонсировал важный разговор с главным тренером Доменико Тедеско.