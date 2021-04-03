«Авангард» выиграл первый матч финала Востока у «Ак Барса»

В первом финальном матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Восточной конференции омский «Авангард» оказался сильнее казанского «Ак Барса».

Встреча прошла в столице республики Татарстан на «Татнефть-Арене» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кирилл Готовец, Кирилл Семенов и Клим Костин, поразивший пустые ворота.



У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Кирилл Петров.

После этой игры подопечные Боба Хартли повели в серии до четырех побед со счетом 1-0.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Следующая игра пройдет в Казани 5 апреля в 19:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в команде Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» зафиксированы 19 случаев заражения коронавирусом.