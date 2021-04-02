Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко рассказал о своем отношении к наркотикам и гомосексуализму.

«Я это не принимаю. Это болезнь. Я сейчас больше говорю за наркотики, чем за гомосексуализм. Если выбирать из наркотиков и гомосексуализма, что лучше? Гомосексуализм», — сказал Онопко на YouTube-канале ИБРАКАДАБРА.

Также Онопко рассказал, что на эту тему любил шутить Василий Березуцкий.

«Он говорил: «Если сейчас модно, давайте выберем кого-нибудь геем». Это просто была шутка», — добавил Онопко.

Онопко был тренером ЦСКА с 2009 по 2020 год. В качестве игрока он выступал за донецкий «Шахтер», московский «Спартак», испанские «Овьедо» и «Райо Вальекано», раменский «Сатурн» и владикавказскую «Аланию».

В составе красно-белых он стал трехкратным обладателем Кубка России, а также брал Кубок страны. За сборную России Онопко провел 109 матчей.

Ранее ЦСКА убрал из заявки на сезон белорусского специалиста Виктора Гончаренко.