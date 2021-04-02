Фигуристка Сотникова показала свой новый образ

Российская фигуристка Аделина Сотникова выложила в Instagram фото в новом образе.

«Добро пожаловать обратно в блондинку», — подписала снимок спортсменка.

Стоит отметить, что Сотникова в 2020 году объявила о завершении карьеры.

В 2013 году Сотникова стала выиграла серебряную медаль чемпионата Европы, который проходил в хорватском Загребе. Она набрала 193.99 балла, уступив лишь итальянке Каролине Костнер. На континентальном первенстве 2014 года Сотникова повторила свое достижение, проиграв россиянке Юлии Липницкой. На Олимпиаде в Сочи спортсменка выиграла золото в одиночном катании, а в командных соревнованиях она участия не принимала.

Сотникова участвовала в шоу «Танцы со звездами» (2 место) и «Ледниковый период» (1). Последний раз в профессиональных соревнованиях Аделина участвовала в сезоне-2015/16, но об окончательном решении завязать с профессиональной карьерой заявила только в 2020 году после перенесенной операции на позвоночнике.

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