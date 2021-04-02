Голкипер «Тампы» Василевский признан второй звездой дня в НХЛ

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс», сообщается на официальном сайте организации.

Встреча, прошедшая в Тампе на «Амали арене», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Российский вратарь отразил 36 из 38 бросков.

Первой звездой матча признан форвард «Тампы» Брэйден Пойнт, в активе которого дубль. Вторая шайба стала для его команды победной.

Третьей звездой признан нападающий «молний» Росс Колтон, забросивший шайбу.

Василевский был выбран «Тампой» на драфте 2012 года в первом раунде под общим 19-м номером. В НХЛ он дебютировал 16 декабря 2014 года в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии Флайерз».

Российский голкипер трижды участвовал в Матчах звезд лиги, а в 2019 году он попал в первую символическую сборную Всех звезд.

В составе «молний» он принял участие в 288 матчах и одержал 181 победу, отражая в среднем за игру 92% бросков. В сезоне-2018/19 россиянин получил награду «Везина трофи», которая вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

В 2020 году Василевский стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что российский голкипер «Тампы» прервал серию из 12 побед подряд в НХЛ.