Эдуард Латыпов выиграл гонку преследования на чемпионате России по биатлону, который в эти дни проходит в Ханты-Мансийске.

Дистанцию в 12,5 км спортсмен преодолел за 31 минуту 46,6 секунды, допустив при этом два промаха на четырех огневых рубежах.



Серебряную награду завоевал Матвей Елисеев, отставший от победителя более чем на 13 секунд.

Бронзовая медаль досталась Семену Сучилову. Его проигрыш лидеру составил более 55 секунд.

В десятку лучших также вошли Максим Цветков, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Дмитрий Иванов, Александр Поварницын, Вадим Истамгулов и Карим Халили.

Стоит отметить, что первые восемь биатлонистов прошли дистанцию с двумя промахами.

Ранее сообщалось, что серебряный призер чемпионата России по биатлону Наталья Ушкина со следующего сезона будет представлять Румынию.