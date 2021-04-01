Защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука может перейти в московское «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, руководство бело-голубых внимательно наблюдает за ситуацией вокруг 35-летнего хорвата, объявившего об уходе из стана «железнодорожников» по окончании нынешнего сезона.

Чорлука привлекает динамовцев тем, что имеет большой опыт игры в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Лиге чемпионов.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России хорват провел 17 матчей, в которых не забил ни одного мяча и отдал одну результативную передачу.

Чорлука выступает за «Локомотив» с 2012 года. Вместе с командой он стал чемпионом России (2017/18), трехкратным обладателем Кубка страны (2014/15, 2016/17, 2018/19) и завоевал Суперкубок России (2019).

Ранее сообщалось, что норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн может покинуть команду в конце нынешнего сезона.