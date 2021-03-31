Галактионов отметил старание игроков сборной России на молодежном Евро

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов высказался о поражении команды от Дании в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы.

Встреча завершилась о счетом 3:0 в пользу датчан. Результат игры не позволил российской команде выйти в четвертьфинал турнира. Коллектив Галактионова занял третье место в группе C.

«Двоякие ощущения. С одной стороны, мы сделали большое дело и вышли в финальную стадию. С другой — мы ставили максимальную задачу — выход из группы. К сожалению, начало было многообещающим, выиграли, но дальше не смогли добиться нужного итога. Результат неудовлетворительный», — цитирует Галактионова Sport24.

Специалист отметил, что команды Франции и Дании более динамичные и скоростные, а индивидуальные качества соперников выше, чем у российской сборной.

«Но нельзя вешать ярлыки на наших ребят. Команду нельзя упрекать, она отдалась игре. Ребята хотели победить, старались», — сказал наставник.

Галактионов добавил, что россияне были готовы к манере игры Дании. При этом специалист заявил, что датские футболисты удивили своей техникой и видением игры.

«Очень приятно встречаться на таком уровне с такими командами. Это хороший опыт для ребят. Важно, чтобы мы получали такую динамику и скорости в России», — сказал главный тренер молодежки.

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