Петербург и Лондон могут принять дополнительные матчи Евро-2020

Санкт-Петербург и Лондон примут дополнительные матчи чемпионата Европы — 2020, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сократит число принимающих турнир городов, сообщает журналист Танкреди Палмьери в Twitter.

По информации источника, Санкт-Петербург и Лондон дали организации гарантии, что готовы принять максимально возможное количество фанатов.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам.

Турнир планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. УЕФА пока не утвердил города, которые примут первенство континента.

Санкт-Петербург примет три матча группового этапа Евро-2020: Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня). Также на арене пройдет один из матчей 1/4 финала.

В Лондоне на стадионе «Уэмбли» должны пройти матчи группового этапа Англия — Хорватия (13 июня), Англия — Шотландия (18 июня) и Чехия — Англия (22 июня), по одной встрече 1/8 и 1/4 финала, а также оба полуфинала и финал турнира.

Ранее оргкомитет Евро-2020 в Петербурге утвердил заполняемость трибун на 50%.

