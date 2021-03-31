Черчесов заявил о слабой подготовке стандартов после поражения Словакии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил о слабой подготовке стандартов в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.

Встреча, которая прошла в Трнаве, завершилась поражением подопечных Черчесова со счетом 1:2.

«В какие-то моменты мы владели инициативой. Другое дело, стандартная ситуация, которая немного перевернула игру. Тем более мы были готовы к этому, в последние игры словаки практически не забивали с игры, только со стандартов. Готовились, но не сделали этого до конца.

Меняли схему, выпустили нападающего, но не получилось сравнять счет», — заявил Черчесов в телеканала эфире «Матч ТВ».

Это первая потеря очков сборной России в этом отборочном цикле. До этого команда Станислава Черчесова выиграла 3:1 на Мальте и в Сочи переиграла Словению 2:1.

После трех туров в группе H по шесть очков набрали сборные России и Хорватии. Далее идут Словакия (5), Кипр (4), Словения (3) и Мальта (1).

Ранее сообщалось, что известный комментатор Георгий Черданцев критично высказался об игре сборной России с национальной командой Словакии в матче третьего тура квалификационного раунда чемпионата мира — 2022.