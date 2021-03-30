Стал известен состав сборной России на матч со Словакией

30 марта в словацкой Трнаве состоится отборочный матч третьего тура отборочного этапа чемпионата мира-2022 между сборными Словакии и России. Матч начнется в 21.45 мск.

Стали известны стартовые составы команд:

Сборная Словакии: Кучак, Шатка, Шкриньяр, Пекарик, Губочан, Куцка, Громада, Дуда, Кошельник, Мак, Шранц.

Сборная России: Шунин, Кудряшов, Джикия, Семенов, Марио Фернандес, Кузяев, Оздоев, Головин, Жирков, Жемалетдинов, Дзюба.

Сборная России выиграла на Мальте 3:1 и в Сочи переиграла Словению 2:1, таким образом российская команда имеет все шансы на то, чтобы завершить начальный этап отбора на чемпионат мира со стопроцентным очковым активом.

Сборная Словакии стартовала на турнире неудачно. В первом туре отборочного раунда команда сыграла 0:0 с Кипром, во втором туре случилась сенсационная ничья 2:2 с командой Мальты.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Словакия — Россия.