Тарасова раскритиковала Боброву за ее высказывание о Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на высказывание олимпийской чемпионки Екатерины Бобровой о методах работы Этери Тутберидзе.

Ранее экс-фигуристка заявила, что специалист «может унижать человека, но делает это, по ее мнению, во благо».

«Откуда она знает методы работы Тутберидзе? Боброва ни на одной тренировке у Этери Георгиевны не была. Получается, что Катька сплетница», — цитирует Тарасову Sport24.

Специалист заявила, что олимпийской чемпионке «хорошо было бы помолчать».

«Не знаю, как это вообще возможно — высказываться в таком ключе. Тем более Боброва дружит с Медведевой, это никуда не годится. Самое настоящее хамство по отношению к педагогу, который воспитывает олимпийских чемпионов и чемпионов мира», — добавила Тарасова.

За свою тренерскую карьеру Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, победительницу Игр-2018 Алину Загитову, серебряного призера чемпионата мира Элизабет Турсынбаеву, обладательницу золота первенства Европы Алену Косторную, двукратную чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову и победительницу мирового первенства — 2021 Анну Щербакову.

Ранее олимпийская чемпионка объяснила свои слова о методах работы Тутберидзе.