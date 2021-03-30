«Спартак» в год пандемии потерял 10% выручки

Московский «Спартак» потерял около 10% выручки в год пандемии коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность клуба по РСБУ.

Согласно данным, выручка красно-белых в 2020 году составила 4,87 млрд рублей. В 2019 году клуб заработал 5,4 млрд руб. Убыток «Спартака» вырос в 2,4 раза — с 803,6 млн руб. до 1,93 млрд рублей. По данным «СПАРК-Интерфакс», это рекордные цифры для красно-белых как минимум с 2004 года.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице. В активе столичной команды 44 очка после 23-х матчей. Красно-белые отстают от лидирующего петербургского «Зенита» на четыре балла.

Ранее сообщалось, что арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск столичного «Спартака» к «Тамбову» на более чем 2,6 млн рублей. Как заявляли представители красно-белых, весной 2020 года «Тамбов» пользовался базой «Спартака» в Тарасовке и не оплатил аренду. По договору услуг тамбовский клуб должен был оплатить до 30 сентября 2020 года 2 594 000 рублей.