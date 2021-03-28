Нейтан Чен поздравил Анну Щербакову с днем рождения прямо на льду
Чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова, которой 28 марта исполняется 17 лет, после своего проката получила поздравления от победителя в мужском турнире американца Нейтана Чена.
Во время показательных программ фигуристов, закрывающих турнир, после окончания выступления Щербаковой к ней подъехал Чен с тортом с четырьмя холодными фейерверками.
Ранее Щербакова рассказала о том, что во время просмотра произвольной программы в исполнении американского фигуриста Нэйтона Чена переживала больше, чем перед своими собственными выступлениями.
На чемпионате мира в Стокгольме российские спортсменки впервые в истории заняли весь пьедестал. Победу праздновала Щербакова, второе место заняла Елизавета Туктамышева, Александра Трусова завоевала бронзовую медаль. Молодая спортсменка впервые в истории женского одиночного катания исполнила в произвольной программе пять четверных прыжков.
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