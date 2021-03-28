«Без мамы больше никуда не поеду»: Трусова рассказала о сложностях на ЧМ

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о том, как трудно ей было без мамы на чемпионате мира в Стокгольме. 16-летняя спортсменка дебютировала на чемпионате мира и впервые поехала на соревнования без мамы. Это связано с ограничениями из-за коронавируса.

«Это была проблема, конечно, — без мамы, без собак, без Дмитрия Сергеевича. Я впервые заплеталась на соревнованиях сама, я, конечно, умею это делать, но на соревнованиях этого еще не делала. В общем, больше я без мамы никуда не поеду, а сейчас полечу домой, где меня встретят родители», — сказала Трусова в интервью ТАСС.

На чемпионате мира в Стокгольме российские спортсменки впервые в истории заняли весь пьедестал. Победу праздновала Анна Щербакова, второе место заняла Елизавета Туктамышева, Трусова завоевала бронзовую медаль. Спортсменка впервые в истории женского одиночного катания исполнила в произвольной программе пять четверных прыжков.

Фигуристка Трусова — о чемпионате мира: странные соревнования.