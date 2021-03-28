Двоюродный брат Хабиба одолел победу над Гуденом в UFC

Боец абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Абубакар Нурмагомедов одержал победу над американцем Джареда Гудена.

Напомним, Абубакар является двоюродным братом экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Россиянин одолел своего соперника единогласным решением судей.

Абубакар Нурмагомедов провел уже 19 поединков, в которых трижды проигрывал, и один раз бой завершился ничейным результатом. В рамках Абсолютного бойцовского чемпионата двоюродный брат Хабиба дрался единожды, тогда он встречался с немецким бойцом Давидом Завадой и уступил. Бой был проведен в ноябре 2019 года.

Гуден имеет в своем активе 17 побед и шесть поражений.

Ранее сообщалось о том, что бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что принимает активное участие в подготовке своих двоюродных братьев Абубакара и Усмана Нурмагомедовых к следующим боям.