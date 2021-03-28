Фигурист Кацалапов назвал цель на пекинскую Олимпиаду

Российский фигурист Никита Кацалапов, который выступает в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал о целях на пекинскую Олимпиаду, передает ТАСС.

Напомним, на чемпионате мира, который проходит в Стокгольме, спортсмены заняли первое место.

«Я не говорю об Олимпиаде заранее. Но цели есть, и они самые высокие. Для этого нужно очень много работать, ну и немножечко удачи», — сказал Кацалапов.

Также он отметил, что золото чемпионата мира для пары очень много значит, она очень дорогая, ведь они шли к ней через множество трудностей.

Напомним, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступали под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучал фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее экс-фигурист Илья Авербух оценил победу Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате мира по фигурному катанию.