Черчесов объяснил выход Мухина умением играть в футбол
Вадим Балканов
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Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов объяснил выход 19-летнего полузащитника Максима Мухина в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, молодой хавбек столичного «Локомотива» умеет играть в футбол.
Также 57-летний специалист заявил, что не сомневался насчет Мухина, так как он в состоянии перекрывать зоны и помогать команде своей мобильностью.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После этой игры команда России упрочила лидерство в группе H, набрав шесть очков. У сборной Словении осталось три очка, она занимает второе место в турнирной таблице.
Ранее нападающий сборной России Артем Дзюба отреагировал на победу над сборной Словении .