Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» форвард Александр Овечкин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на официальном сайте организации.

В матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Девилз» (4:0) российский игрок оформил дубль. Он занимает шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, забросив за карьеру 723 шайбы. Овечкин отстает от занимающего пятую строчку канадца Марселя Дионна на восемь голов.

Второй звездой игрового дня стал нападающий «Аризоны Койотс» Кристиан Дворак. Он забросил две шайбы в матче против «Сан-Хосе Шаркс» и помог своей команде одержать победу со счетом 5:2.

Третьей звездой признан российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов. Он отразил все 24 броска по своим воротам и оформил первый в сезоне шат-аут.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на четвертое место по числу матчей с двумя и более голами. По этому показателю россиянин уступает лишь экс-форварду «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Уэйну Гретцки.