Хабиб поделился мыслями о Кормье

Экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями о бывшем чемпионе в двух дивизионах Даниэле Кормье.

«Мы тренировались с ним бок о бок долгие годы. это было с одной стороны весело, но, с другой стороны, было очень тяжело. Он веселый, любит пошутить. Но когда приходит время, он умеет собраться», — сказал Хабиб в эфире UFC Fight Pass.

После победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере россиянин одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Хабиб назвал имя своего приемника в UFC.