Футбольный агент поделился впечатлениями от выступления российских фигуристок на ЧМ

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился впечатлениями от выступления российских фигуристок на чемпионате мира, передает Sport24.

Напомним, весь пьедестал почета заняли фигуристки из России. Золото выиграла Анна Щербакова, на второй строчке расположилась Елизавета Туктамышева, замкнула тройку сильнейших Александра Трусова.

Селюк отметил, что его порадовала Анна Щербакова, которая тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

«Александра Трусова, перебежавшая от Тутберидзе к Плющенко, заняла третье место. А если бы не перебежала, то, возможно, стала бы второй», — добавил он.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов звучит фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая поделилась эмоциями от выступления российских фигуристок на чемпионате мира по фигурному катанию.