Матч между сборными Албании и Англии может быть отменен

Отборочный матч к чемпионату мира 2022 года между Албанией и Англией может быть отменен, сообщает Sky Sports.

Встреча, которая запланирована на 28 марта, может не состояться из-за проблем с безопасностью.

«Полиция Тираны проинформировала нас о том, что они не могут гарантировать безопасность проведения матча с Англией. Мы продолжим поддерживать связь с соответствующими властями», — рассказали в Федерации футбола Албании (FSHF).

Также в FSHF отмечают, что отмена матча Албания — Англия, который должен состояться на стадионе «Эйр Албания» в воскресенье, 28 марта, имела бы катастрофические последствия для имиджа страны, национальной сборной и в целом для албанского футбола.

Напомним, с англичанами и албанцами в одной группе играют Польша, Венгрия, Андорра и Сан-Марино.

Ранее сообщалось о том, что российский судья Кирилл Левников преклонил колено перед матчем Англия — Сан-Марино.