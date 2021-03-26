Дана Уайт рассказал о решающем разговоре с Хабибом

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о разговоре с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, после которого он понял, что Хабиб не вернется в октагон, передает «Чемпионат.com».

«Он чувствовал, что его бои оказывают сильное давление на его родителей. Теперь, когда умер его отец, он смотрит на свою мать. Он сказал, что не может так поступить с мамой», — сказал Уайт.

После победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Хабиб одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Ранее депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Николай Валуев ответил Хабибу Нурмагомедову по поводу критики Моргенштерна.