Врачи: травмы норвежского прыгуна с трамплина не опасны для жизни

Международная федерация лыжного спорта опубликовала сообщение из клиники в словенской Любляне о состоянии здоровья норвежского прыгуна с трамплина Даниэля Андре Танде. 27-летний спортсмен потерял равновесие в полете и рухнул на трассу на скорости 102,6 километра в час.

«Даниэль был госпитализирован без сознания, ему была сделана интубация и искусственная вентиляция легких. После стабилизации состояния он был перевезен вертолетом в клинику. Предварительное обследование многообещающе. Через сутки мы проведем повторное обследование», — сообщает официальный сайт FIS.

«Мы благодарны высочайшему профессионализму докторов при оказании первой помощи. Падение выглядело для нас ужасно, и сейчас мы чувствуем облегчение после первого диагноза Даниэля. Его травмы не опасны для жизни. Мы полностью уверены в словенских докторах», — заявил начальник сборной Норвегии по прыжкам с трамплина Клас Бреде Братен.

Танде — трехкратный чемпион мира, олимпийский чемпион 2018 года в командных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео жуткого падения норвежского прыгуна с трамплина Танде.

Co tu dużo mówić, wyglądało to fatalnie. Trzymajmy kciuki, by nic poważnego się nie stało z @Daniel_Andre24... #skijumpingfamily #Planica pic.twitter.com/OJRi0YBExm