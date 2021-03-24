Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» получил условный срок за нападение на человека

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ронни Уоллворк приговорен к условному сроку за нападение на человека, сообщает «Би-би-си».

По информации источника, экс-футболист признался в нападении на Алана Малхолланда, который, по словам Уоллворка, «наступил на его белые кроссовки». В результате нападения пострадавший получил перелом правой глазницы.

Экс-игрок «красных дьяволов» был приговорен к 18 месяцам условного тюремного заключения с отсрочкой на два года и к 200 часам общественных работ. Также он был оштрафован на €580. Суд обязал бывшего полузащитника пройти программу реабилитации.

Уоллворк выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1995 по 2002 год. Он принял участие в 19 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ). В составе манкунианцев он стал чемпионом страны сезона-2000/01.

В 2011 году экс-игрок получил 15 месяцев тюрьмы за продажу запчастей от краденных машин.

Ранее сообщалось, что защитник пражской «Славии» Ондржей Кудела подвергся нападению со стороны финского полузащитника «Рейнджерс» из Глазго Глена Камаро после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы.