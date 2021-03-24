Губерниев предложил игрокам «Тамбова» идти работать дворниками

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможной причастности двух футболистов «Тамбова» к ставкам на матчи.

По мнению журналиста, необходимо наказать игроков, если они действительно играли на тотализаторе.

«Понятно, что футболистам может не хватать денег из-за финансовой ситуации в клубе, но, если мне на что-то не хватает, не значит, что я пойду совершать преступление. Я пойду работать. Поэтому пусть игроки «Тамбова», которым не хватает средств, идут работать. В мире есть много интересных профессий — у них вот дворников не хватает в городе», — цитирует Губерниева Sport24.

24 марта появилась информация, что два футболиста «Тамбова» подозреваются в игре на тотализаторе. Подозрения вызвали встречи первенства страны «Тамбов» — «Краснодар» и «Тамбов» — «Сочи».

В декабре 2020 года стало известно, что «Тамбов» испытывает серьезные финансовые трудности. Размер кредиторской задолженности составляет более 536 млн рублей, а долги клуба по зарплате превышали 150 млн рублей.

После 23 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» занимает последнее, 16-е место. В активе команды 13 очков.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) может вызвать для беседы о ставках еще нескольких игроков «Тамбова».