Боксер Усик готов попробовать себя в UFC

Украинский боксер Александр Усик заявил, что готов попробовать себя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), если Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорятся о проведении третьего боя за звание чемпиона мира в тяжелом весе. Об этом сообщает XSport.

Спортсмен рассказал о беседе с главой американского промоушена Дэйном Уайтом, который предложил ему дебютировать в октагоне.

«У меня есть много вариантов. Я занимаюсь музыкой, танцую, стал начинающим кроссфитером, воспитываю детей.

Полтора года я не буду ждать, найду с кем побоксировать», — сказал украинец.

Напомним, что у Усика 18 побед в 18 поединках в статусе профессионала, 13 из которых были досрочными.



Ранее сообщалось, что бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон анонсировал поединок против Эвандера Холифилда.