Черчесов хотел пригласить Модрича в «Спартак»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил, как хотел пригласить хорватского полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича в московский «Спартак», передает Sportske Novosti.

Специалист работал в столичном клубе сначала спортивным директором с лета 2006 по лето 2007, а затем стал главным тренером красно-белых. На этом посту он проработал с 2007-го по 2008-й. На тот момент Модрич выступал в загребском «Динамо», откуда в 2008 перешел в лондонский «Тоттенхэм», а через четыре года пополнил состав мадридской команды.

«В свое время я привел в «Спартак» Стипе Плетикосу, хотел еще и молодого Модрича. Но, к сожалению, это не удалось, его карьера заслуживает большого уважения. Модрич играл и продолжает выступать за сильнейший европейский клуб», — заявил специалист.

Черчесов готовит сборную России к отборочным матчам на чемпионат мира — 2022.

Ранее сообщалось, что Черчесов прокомментировал прибытие в расположение команды полузащитника «Монако» Александра Головина, которого поначалу клуб не собирался отпускать.