«Не хочу думать о местах»: Туктамышева рассказала о целях на чемпионат мира

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о целях на чемпионат мира в шведском Стокгольме.

«Цель на турнир — выступить достойно, показать уверенное катание. Не хочу думать о местах, ведь этот чемпионат для меня долгожданный. Просто хочу наслаждаться тем, что я здесь, и с сильными эмоциями откатать обе программы», — сказала Туктамышева в интервью Fuji TV.

Также Туктамышева призналась, что ее произвольная программа очень близка спортсменке по темпераменту. В ней Елизавета изображает строгую японскую женщину, которая сильна и верит в любовь.

Ранее легендарная Ирина Роднина назвала Туктамышеву самым ярким представителем женского фигурного катания.

«Лиза Туктамышева все эти годы четко доказывала, что она может бороться со всем – с недугами, с проблемами возрастными, психологическими. За Туктамышевой сейчас очень многие наблюдают. Лиза сейчас явный противовес омоложению женского одиночного фигурного катания», — цитирует Роднину «РИА Новости».

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