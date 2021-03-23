«Я за любой кипиш»: Дзюба высказался о тактике сборной России

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба заявил, что ему комфортно будет играть в связке с еще одним форвардом, если главный тренер национальной команды Станислав Черчесов решит использовать подобную тактику.

«Мы пробуем разные вариации, но решение за тренерским штабом. Мне комфортно в любой ситуации, я и в клубе играю в связке со вторым нападающим. Я за любой кипиш», — сказал журналистам Дзюба.

В «Зените» партнером Дзюбы по атаке является иранский нападающий Сердар Азмун. Дзюба и Азмун лидируют в списке бомбардиров РПЛ, у каждого на счету по 13 мячей.

В марте российская команда встретится со сборными Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта). Также в группе H за путевку на чемпионат мира в Катаре поспорят команды Хорватии и Кипра.

Мировое первенство 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Матчи турнира состоятся на восьми стадионах в пяти городах.

Ранее Дзюба оценил форму сборной России и пошутил про возраст Жиркова.