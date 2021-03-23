Дзюба оценил форму сборной России и пошутил про возраст Жиркова

Нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Артем Дзюба оценил новую форму национальной команды и пошутил про возраст ветерана сборной — Юрия Жиркова, которому 37 лет.

Футболка национальной команды выполнена в белом цвете, имеет на груди синюю и красную полосы, что является отсылкой к государственному флагу.

В новой форме россияне сыграют на Евро-2020, а также в отборочных матчах к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре. На групповом этапе чемпионата Европы подопечные Станислава Черчесова сыграют с Данией, Финляндией и Бельгией

«Новая белая форма очень интересная. В плане того, что она простая и в то же время какая-то такая, наверное, новая и свежая. Будет молодить таких ребят, как Юрий Валентинович Жирков. И меня», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

В марте российская команда встретится со сборными Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта). Также в группе H за путевку на чемпионат мира в Катаре поспорят команды Хорватии и Кипра.

Мировое первенство 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Матчи турнира состоятся на восьми стадионах в пяти городах.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу представила новую форму.