Полузащитник «Манчестер Юнайтед» отреагировал на расистские оскорбления

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред Родригес отреагировал на расистские оскорбления в свой адрес.

Бразильский футболист получил множество комментариев расистского содержания в Instagram после ошибки, совершенной в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Лестер Сити».

«Комментарии в социальных сетях наполнены ненавистью и, что самое важное, расизмом. Нельзя поддерживать эту культуру. Нельзя ее принимать. С ней нужно всегда бороться. Мы больше и лучше этого. Хватит!» — написал Фред в Twitter.

Встреча между командами, прошедшая в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс», завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Фред выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии он принял участие в 23 встречах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович резко высказался о проблеме расизма и антисемитизма в футболе. По словам российского бизнесмена, каждый раз, когда ему присылают примеры расистских оскорблений в адрес игроков «синих», он находится в шоке.

Social media comments filled with hate and, above all, racism: we cannot feed that culture. We cannot aceppt it. We have to fight it always. We are bigger and better than that. Enough! pic.twitter.com/bR2ibDms6k