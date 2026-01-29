На AO заранее предупредили об отсутствии рукопожатия в матче c Соболенко

На AO заранее объявляли, что Соболенко и Свитолина не пожмут руки

Организаторы Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) объявили перед матчем между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и украинкой Элиной Свитолиной, что в конце игры между спортсменками не будет рукопожатий.

Зрителей попросили отнестись к этому с пониманием.

Ранее Свитолина встречалась на турнире с российскими теннисистками Дианой Шнайдер и Миррой Андреевой, но в тех случаях подобных превентивных объявлений организаторы не делали.

Соболенко одержала победу со счетом 6:2, 6:3. В решающем матче представительница Белоруссии сыграет с победительницей пары Елена Рыбакина — Джессика Пегула.

Соболенко сыграет в четвертом финале Australian Open подряд.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии в 2023, 2024 годах , Открытый чемпионат США в 2024, 2025 годах), теперь победительница 28 турниров WTA (из них 22 в одиночном разряде). Белорусская теннисистка дважды добиралась до финала Итогового чемпионата — в 2022 и 2025 году, но оба раза проиграла.

