Общество

Россиянин изнасиловал школьницу и сбросил ее в канаву

Жителя Киржача будут судить за изнасилование несовершеннолетней
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Во Владимирской области перед судом предстанет мужчина, которого подозревают в преследовании и изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Киржач. По версии следствия, девушка вышла из такси и пошла по улице Калинина. В этот момент фигурант дела последовал за ней, затем догнал и напал. Мужчина насильно увел за собой пострадавшую в безлюдное место и изнасиловал.

После произошедшего он решил скрыть преступление. Для этого он бросил девушку в канаву и удерживал в воде, пока она не перестала дышать. После этого он забросал девушку ветками и скрылся.

Благодаря кадрам с камер видеонаблюдения личность мужчины быстро установили. В его отношении возбудили уголовное дело.

«Проведенной следствием судебной психиатрической экспертизой мужчина признан вменяемым», – сообщается в публикации.

Материалы следователи передали в суд для рассмотрения по существу.

Как удалось выяснить правоохранителям, ранее россиянин уже совершал преступления. Так, на улице он сильно ударил знакомую кулаком в челюсть. В результате она получила перелом.

Ранее 13-летнюю школьницу несколько дней насиловали в отеле, затем продали в спа-салон.
 
