Минздрав России ужесточил требования к клиникам, проводящим аборты

Минздрав РФ потребовал обязательного наличия операционной для проведения абортов
Nomad_Soul/Shutterstock/FOTODOM

Министерство здравоохранения ужесточило требования к медицинским учреждениям, выполняющим аборты. Теперь данная процедура допустима исключительно в клиниках, оснащенных операционной и обеспечивающих круглосуточное дежурство врача анестезиолога-реаниматолога, пишет ТАСС со ссылкой на обновленный порядок Минздрава РФ по оказанию медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология».

При этом дежурство может осуществляться как непосредственно в здании дневного стационара, так и в другом корпусе той же медицинской организации, но при условии, что время транспортировки пациентки до этого корпуса не превышает 20 минут.

Новые правила также устанавливают, что искусственное прерывание беременности на сроке до 12 недель проводится в условиях дневного или круглосуточного стационара только тех медучреждений, которые обладают лицензией на проведение подобных операций.

29 января первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая выступила с инициативой законодательно закрепить обязательное согласие мужа на искусственное прерывание беременности. Ее заявление прозвучало в связи с предложением патриарха Московского и всея Руси Кирилла об усилении роли мужчины в решении вопроса об аборте.

Ранее правительство поручило усилить контроль за клиниками, проводящими аборты, с реализацией мер в 2026 году.
 
