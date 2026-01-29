Размер шрифта
«В соседях — Лариса Гузеева»: у Надежды Бабкиной нашли две квартиры в Болгарии

Народная артистка России Надежда Бабкина владеет двумя квартирами в Болгарии и элитными апартаментами с видом на Кремль за 125 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Основное место прописки и жительства Бабкиной, как выяснило СМИ — Брюсов переулок в Москве, где расположена квартира певицы площадью 125 кв. м с видом на Кремль в историческом доме Якова Брюса XVIII века. Этажом выше находятся апартаменты сына Бабкиной Данилы площадью 165 кв. м. По оценкам СМИ, жилье певицы стоит минимум 125 млн рублей.

Бабкина также владеет квартирой в сталинке на Ленинградском проспекте площадью 115 кв. м, рыночная стоимость которой составляет порядка 46 млн рублей, двухэтажным домом в деревне Дубцы (310 кв. м) под Звенигородом за минимум 100 млн рублей и двумя квартирами в болгарской курортной Равде.

«В соседях — Лариса Гузеева. Сама артистка здесь [в Болгарии] редкий гость — отдыхают внуки», — подчеркивается в посте.

Что касается автопарка, то на фоне внушительного портфеля недвижимости он выглядит, как подчеркивает «Звездач», довольно скромно: в распоряжении артистки лишь один Mercedes‑Benz S‑Class 350 2020 года выпуска, текущая рыночная стоимость которого составляет 8–10 млн рублей.

В крупном бизнесе Надежда Бабкина уже не участвует. Ее последней компанией стало ООО «Седа», занимавшееся операциями с недвижимостью. Певица владела 50% пакетом акций с 2002 по 2015 год, а затем передала долю сыну, но тот тоже вышел из бизнеса осенью 2024 года.

Сейчас Бабкина занимает пост директора театра «Русская песня» и президента фонда «Народная певческая культура», а также владеет ИП в сфере исполнительских искусств и торговли одеждой.

При этом ключевую роль в формировании доходов артистки играют госконтракты — например, летом сахалинская филармония подписала соглашение с театром на 16 млн рублей с ансамблем «Русская песня». Кроме того, было выделено не менее 4 млн рублей на приобретение билетов, организацию проживания, обеспечение безопасности и техническое сопровождение гастролей.

Ранее стало известно, что пенсия Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) может превышать 70 тыс. рублей.
 
