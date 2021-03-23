В ВФЛА оценили вероятность массового отъезда российских атлетов в другие страны

Председатель комитета детской и студенческой легкой атлетики Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Шляпников поделился мнением о возможном массовом отъезде российских спортсменов в другие страны.

«Думаю, что массового исхода из страны в связи с неимением возможности выступать на международном уровне не будет», — заявил Шляпников в эфире телеканала «Звезда».

В марте совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение вновь выдавать нейтральный статус российским спортсменам. Также Россия сможет выставить десять атлетов на летние Олимпийские игры — 2020 в Токио, к которым у международной организации не будет претензий.

Ранее трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене резко отреагировала на слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова и министра спорта России Олега Матыцина о возобновлении выдачи российским спортсменам статуса нейтрального атлета.