Нападающий «Барселоны» Лионель Месси лидирует в 2021 году среди игроков топ-5 лиг Европы по системе «гол+пас», сообщает Opta в Twitter.

В матче 28-го тура первенства Испании против «Реал Сосьедада» аргентинец оформил дубль и отметился результативной передачей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Теперь в активе форварда сине-гранатовых 23 (16+7) очка в 2021 году.

Также капитан «Барселоны» вышел на второе место в споре за «Золотую бутсу». По количеству голов в рамках национальных чемпионатов он догнал нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду. Лучшим бомбардиром является форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски, забивший 35 мячей в играх чемпионата Германии.

Также в матче против «Реал Сосьедада» Месси установил рекорд по количеству матчей за «Барселону». Эта встреча стала для 33-летнего аргентинца 768-й официальной игрой в составе каталонцев. Форварду удалось превзойти достижение полузащитника Хави.

Ранее сообщалось, что Месси поднялся на седьмое место по количеству матчей в истории чемпионата Испании, обойдя экс-вратаря мадридского «Реала» Икера Касильяса.

