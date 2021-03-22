Радионова назвала фавориток женского одиночного турнира на ЧМ-2021

Бронзовая призерка чемпионата мира 2015 года по фигурному катанию Елена Радионова назвала фавориток женского одиночного турнира на предстоящем мировом первенстве в Стокгольме. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее мнению, основная борьба за золотые медали будет происходить между Рикой Кихирой, Анной Щербаковой и Александрой Трусовой.

«Это основные претендентки. Давление на чемпионате мира будет гигантское, так как это главный старт сезона, на котором каждый захочет себя проявить.

К Туктамышевой и Мияхаре я отношусь очень уважительно. Я с ними вместе соревновалась, а они до сих пор входят в когорту лучших фигуристок. Я хочу, чтобы они очень хорошо выступили, и я думаю, что они тоже могут побороться за медали», — сказала Радионова.

Ранее сообщалось, что Алексей Железняков, хореограф группы прославленного тренера Этери Тутберидзе, не ждет хорошего судейства

на предстоящем чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года.