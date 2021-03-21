«Победа была бы лучше»: Латыпов прокомментировал серебро в масс-старте

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал свое второе место в масс-старте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Это была последняя гонка сезона, кроме того 21 марта биатлонисту исполнилось 27 лет.

«Чувствую радость, но пока это не осознаю. Очень рад сегодняшней гонке. Для меня победа, конечно, — это было бы лучше. Шел первым, но немного не хватило сил. На последней «стойке» собрался, всё отбросил и сказал себе: «Нужно отработать. Вот оно, здесь. Борись до конца — и все получится», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Для российского биатлониста второе место в Эстерсунде стало первым подиумом в индивидуальных гонках в карьере. Латыпов лидировал после двух огневых рубежей, но после двух промахов на третьей стрельбе упустил первое место. После четвертой стрельбы он снова вышел в лидеры, но проиграл на дистанции французу Симону Детьё.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мужского масс-старта..