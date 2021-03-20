Медаль на день рождения: Латыпов выиграл дуэль у Бё

Да! Побеждает Детье, тут он молодец, но еще больший молодец Эдуард Латыпов, который в свой день рождения выдержал давление Йоханнеса Бё и завоевал серебро. А норвежец и не против — он в медалях и выигрывает Большой хрустальный глобус! Принципиальна для него была эта победа.