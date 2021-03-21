Наставник сборной Хорватии высказался о возможном назначении Олича в ЦСКА

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич высказался о возможном назначении его помощника Ивицы Олича на пост наставника московского ЦСКА.

Специалист заявил, что поддержит любой выбор Олича.

«Если он уйдет, то мы будем по нему скучать. Мы отлично работали вместе. Он много сделал для сборной Хорватии. Если же такой клуб, как ЦСКА, проявляет интерес к Ивице, значит, мы хорошо работаем», — цитирует Далича Jutarnji list.

Олич выступал за армейский клуб с 2003 по 2006 год. Вместе с командой он стал трехкратным чемпионом России (2003, 2005, 2006), двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны (2004/2005, 2005/2006), а также завоевал Кубок УЕФА.

Действующим тренером ЦСКА является Виктор Гончаренко, который возглавил клуб в 2016 году. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 23-х туров чемпионата страны ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Клуб потерпел поражения от тульского «Арсенала» (1:2) и петербургского «Зенита» (2:3) в двух последних матчах первенства.

Ранее сообщалось, что решение по новому тренеру ЦСКА принял помощник президента России.