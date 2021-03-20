Капитан сборной России по регби объяснил поражение от Грузии

Капитан сборной России по регби Андрей Остриков поделился эмоциями от поражения в матче третьего тура чемпионата Европы против сборной Грузии. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Конечно, уже в который раз мы проигрываем сборной Грузии, вы сами все видели. Не удалось навязать свою игру, выполнить установки. В принципе, моментами мы показывали неплохую игру, особенно когда играли на руках.

Когда мы вторглись в их 22 метра, могли развить там атаку, занести даже там могли. Но Грузия — более опытная команда. Не люблю все эти отмазки: они победили сегодня, я поздравляю их с этой победой. Тут нечего сказать: мы, к сожалению, в который раз опять проиграли.



Но, к сожалению, наши столбы уходили, а на замену выходили не такие опытные ребята», — заявил Джонс «Газете.Ru».

Ранее главный тренер сборной России по регби Лин Джонс поделился эмоциями от поражения в матче третьего тура чемпионата Европы против сборной Грузии.