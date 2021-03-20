Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Йорк Рейнджерс»

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча завершилась со счетом 2:1. Интересно, что все три шайбы на свой счет записали российские игроки. За «синерубашечников» точным броском отметился Артемий Панарин, который отличается в третьем матче подряд после своего незапланированного отпуска, а за «столичных» дубль на свой счет записал Александр Овечкин.

«Вашингтону» пришлось отыгрываться, а решающий гол случился менее чем за пять минут до конца третьего периода.

Стоит отметить, что голевую передачу на свой счет записал одноклубник Овечкина Евгений Кузнецов. «Кэпиталз» продлил победную серию до семи матчей.

«Столичные» уверенно лидируют в своем дивизионе, набрав 44 очка. «Рейнджерс» располагается на шестой строчке, отставая от зоны плей-офф на восемь баллов.

В двух первых матчах между собой победу праздновали хоккеисты из Нью-Йорка.

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