Полузащитник «Спартака» Зобнин рассказал о своем самочувствии

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал о своем самочувствии после того, как получил повреждение по ходу игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала». Его слова передает «СЭ».

«Что со здоровьем? Пока не знаю, завтра МРТ. Поеду ли в сборную? Конечно», — заявил хавбек.

После 23 туров «Спартак» с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на четыре балла. «Урал» (26 очков) располагается на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что Англия вышла на первую строчку в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).