Футболисты ЦСКА и «Зенита» прибыли в расположение сборной России

Сборная России начала подготовку к матчам отборочного этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре, сообщает ТАСС.

Первая тренировка прошла на основном поле ФГБУ «Юг Спорт» в Сочи. В занятиях приняли участие футболисты петербургского «Зенита» Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев и Артем Дзюба, игроки московского ЦСКА Марио Фернандес и Ильзат Ахметов, а также защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семенов.

Их команды провели матчи 23-го тура чемпионата страны 18 марта. В Москве ЦСКА проиграл «Зениту» со счетом 2:3, а «Ахмат» одержал победу над тульским «Арсеналом» в домашней встрече — 2:0.

Остальные футболисты прибудут на сбор после завершения 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игроки, выступающие в зарубежных чемпионатах, прилетят в Сочи позднее.

В марте сборная России на выезде встретится с командой Мальты (24 марта), дома сыграет со словенцами (27 марта) и в гостях проведет матч со Словакией (30 марта).

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» Илья Кутепов вызван в сборную России.