Наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал имя лучшего игрока, с которым он работал, передает Sport Bild.

«Роберт Левандовски — лучший футболист, с которым я когда-либо работал. Он феноменален. Левандовски — настоящая машина. Он сделал все, чтобы стать машиной для забивания мячей», — сказал Клопп.



Напомним, Клопп работал с Левандовски в дортмундской «Боруссии».

Ранее «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).