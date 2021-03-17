Клопп назвал имя лучшего игрока, с которым он работал
Харитон Сергеев
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал имя лучшего игрока, с которым он работал, передает Sport Bild.
«Роберт Левандовски — лучший футболист, с которым я когда-либо работал. Он феноменален. Левандовски — настоящая машина. Он сделал все, чтобы стать машиной для забивания мячей», — сказал Клопп.
Напомним, Клопп работал с Левандовски в дортмундской «Боруссии».
Ранее «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).