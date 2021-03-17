«Ахмат» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

Грозненский «Ахмат» обыграл тульский «Арсенал» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе клуба из Грозного отличились Андрей Семенов и Владимир Ильин.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Ахмат» занимает 11 место, набрав 29 очков. Туляки расположились на 14 строчке, имея в активе 17 баллов.

Интересно, что «оружейники» не могут выиграть у грозненцев на протяжении пяти матчей. 31 октября 2018 года «Арсенал» обыграл «Ахмат» в матче Кубка России (0:2).

РПЛ. 23-й тур

«Ахмат» — «Арсенал» — 2:0

Голы: 1:0 — Семенов, 33; 2:0 — Ильин, 47.

Ранее «Ростов» разгромил волгоградский «Ротор» в матче РПЛ.