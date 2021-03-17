Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) завершил расследование по факту убийства чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна, передает РИА «Новости».

Напомним, трагедия произошла осенью 2019 года. Спортсмена застрелили в Москве возле его дома на Нахимовском проспекте. Следствие считает, что убийство боксера могло быть связано с его предпринимательской деятельностью.

Отмечается, что организатор преступления нанял для его совершения двух мужчин.

«В зависимости от роли каждого подозреваемые обвиняются в организации и пособничестве убийству, незаконном обороте оружия, совершенных группой лиц по предварительному сговору», — сказала помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

Ашоту Боляну было 40 лет.

Ранее чемпиона мира по тайскому боксу Боляна застрелили в Москве.