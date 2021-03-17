СК РФ завершил расследование по факту убийства чемпиона мира по тайскому боксу
Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) завершил расследование по факту убийства чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна, передает РИА «Новости».
Напомним, трагедия произошла осенью 2019 года. Спортсмена застрелили в Москве возле его дома на Нахимовском проспекте. Следствие считает, что убийство боксера могло быть связано с его предпринимательской деятельностью.
Отмечается, что организатор преступления нанял для его совершения двух мужчин.
«В зависимости от роли каждого подозреваемые обвиняются в организации и пособничестве убийству, незаконном обороте оружия, совершенных группой лиц по предварительному сговору», — сказала помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Ашоту Боляну было 40 лет.
Ранее чемпиона мира по тайскому боксу Боляна застрелили в Москве.